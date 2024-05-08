Затримали мешканця Кривого Рогу, який наводив ворожі ракети на місто

Зрадник співпрацював із кремлівським "воєнкором", який входить до медійного пулу путіна та співпрацює з російською розвідкою.

У Кривому Розі СБУ затримала 27-річного місцевого мешканця, який "працював" інформатором російського "воєнкора" та наводив ракети на місто.

Про це йдеться у повідомленні преслужби СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу рф завдати вогневого ураження по локаціях Сил оборони у прифронтовій Дніпропетровщині. Серед головних цілей ворога були бойові позиції української ППО, яка обороняє Кривий Ріг та прилеглі райони", – зазначили у спецслужбі.

Щоб скоригувати ракетний удар по об’єктах ЗСУ, окупанти дистанційно залучили свого інформатора – 27-річного місцевого жителя.

"Його дії координував кремлівський "воєнкор", який входить до медійного пулу путіна та співпрацює з російською розвідкою" – йдеться у повідомленні.

За вказівкою ворожого пропагандиста зрадник об’їжджав місцевість, де намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів.

Додатково молодик відмічав на картах Google геолокації українських блокпостів та ремонтних баз військової техніки.Отримані відомості фігурант планував месенджером передати окупантам через російського "воєнкора".

Фото: СБУ Зрадник наводив ракети на Кривий Ріг

Однак Служба безпеки своєчасно викрила ворожого поплічника і затримала його "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

У затриманого вилучили мобільний телефон з електронними картами місцевості, де він позначав локації для підготовки повітряної атаки РФ. Крім того під час обшуку в його помешканні виявлено автомат АК-74з глушниками та набоями до нього.

Фото: СБУ Вилучений автомат у зрадника

За даними слідства, фігурант поширював у Телеграм-каналах антиукраїнські коментарі і таким чином на початку цього року потрапив у поле зору російського пропагандиста.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ)", – зазначили в СБУ.

Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію злочинних дій фігуранта за ст. 263 Кримінального кодексу України.

За ґратами 15 років проведе зрадник, який на Дніпропетровщині стежив за українською технікою, фіксував наслідки повітряних атак агресора по енергооб’єктах у південній частині регіону і передавав дані ворогу.Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.