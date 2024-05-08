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Гендиректор "Укроборонпрому": У 2024 році Україна наздогнала РФ за кількістю виробництва дронів-камікадзе

Йдеться про аналоги "Shahed-131" та "Shahed-13"6, а також у виробництво інших ударних безпілотників.

Гендиректор "Укроборонпрому": У 2024 році Україна наздогнала РФ за кількістю виробництва дронів-камікадзе
Герман Сметанін, гендиректор АТ «Українська оборонна промисловість»
Фото: Макс Требухов

У 2024 році Україна наздогнала РФ щодо кількості виробництва дронів-камікадзе. Зокрема, аналогів "Shahed-131" та "Shahed-13"6, а також інших ударних безпілотників.

Про це розповів гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін у інтерв’ю АрміяInform.

"У нас уже підписано низку контрактів з приватними виробниками, переважно це стосується ліцензійного виробництва. Так, зокрема, йдеться про виробництво дронів — приватні підприємства не можуть забезпечити потрібну кількість, тому ми підписуємо ліцензійну угоду і до виробництва залучаються наші підприємства", – зазначив Сметанін.

За його словами, це дало свої результати, і у 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників. 

Крім того, робота щодо кооперації з приватними компаніями триває. Для розробки нових видів озброєнь залучено дуже велику кількість приватних підприємств-розробників, науковців. 

"Є розробки більш інноваційні, є такі, що відповідають завтрашньому дню. Потрібно терміново нарощувати виробництво, тому ми входимо в кооперацію з цими виробниками, і в такий спосіб забезпечуємо поставку необхідного озброєння в ЗСУ", – додав очільник "Укроборонпрому". 

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