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Україна переходить до виготовлення боєприпасів за калібрами НАТО

Почали виготовляти 60-мм мінометні міни за калібрами Альянсу.

Україна переходить до виготовлення боєприпасів за калібрами НАТО
Герман Сметанін, гендиректор АТ «Українська оборонна промисловість»
Фото: Макс Требухов

Підприємства Укроборонпрому поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО. Йдеться про 60-мм мінометні міни.

Про це розповів генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін під час Форуму оборонних індустрій Україна-ЄС, який відбувся у бельгійському Брюсселі 6 травня.

Сметанін зазначив, що підприємства Укроборонпрому поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО – 60-мм мінометних мін.

Також налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів, зокрема мінометних мін радянських калібрів.

"Ми знаємо орієнтовний обсяг виробництва боєприпасів на російських підприємствах і на підприємствах їх партнерів. Розуміємо, що наших власних потужностей навіть з великим зростанням виробництва недостатньо, щоб вести війну на паритетних умовах. Тому завдання підприємств «Укроборонпрому» та союзників України – забезпечити наші Сили оборони достатньою кількістю боєприпасів для визволення тимчасово окупованих територій", – сказав Сметанін. 

Він зауважив, що "Укроборонпром" відкритий до діалогу з європейськими партнерами та готовий до різних форматів взаємодії, зокрема створення нових спільних підприємств. 

"Водночас потрібно передбачити страхування інвестицій та нових потужностей, які будуть створені. Це може бути реалізовано завдяки коштам європейських фондів або заарештованих у Європі суверенних активів росії", – додав очільник "Укроборонпрому". 

  • Розрив між можливостями українських компаній з виробництва зброї та фінансуванням, спрямованим на їхнє використання, у 2024 році складає 10 мільярдів доларів. Український оборонно-промисловий комплекс здатен виробити продукції на 20 мільярдів доларів у рік. З них 6 мільярдів законтрактовані, 4 мільярди відомство хоче покрити всередині України, відтак 10 мільярдів доларів – це фінансування, яке можуть дати партнери.
  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Київ може виробляти більше зброї, ніж має на це власні кошти. Україна працюватиме з партнерами, щоб виготовляти озброєння у країні іноземним коштом.
  • Високий представник ЄС Жозеп Боррель на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна у Брюсселі заявив, що країни Євросоюзу могли б закуповувати озброєння для України в українських оборонних компаній та швидко передавати його для військової підтримки Києву.
  • 70% від суми всіх угод, які Агенція оборонних закупівель уклала у 2024 році, припадає саме на вітчизняних виробників озброєння, боєприпасів та військової техніки. За деякими напрямками, як-от БПЛА, майже 100% коштів спрямували саме на контрактування у них.
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