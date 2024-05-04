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70% від суми всіх угод Агенції оборонних закупівель у 2024 році припадає на вітчизняних виробників

За деякими напрямками, як-от БПЛА, майже 100% коштів Агенція спрямували саме на контрактування у вітчизняних виробників.

70% від суми всіх угод Агенції оборонних закупівель у 2024 році припадає на вітчизняних виробників
Фото: Міноборони України

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала чергові контракти на закупівлю товарів оборонного призначення з українськими виробниками. Про це повідомляє пресслужба Міноборони. 

Підписання договорів відбулося під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського до Хмельницької області.

“Контракти з українськими підприємствами ОПК – це посилення безпеки країни. Міністерство оборони України і надалі буде притримуватися пріоритету щодо підтримки вітчизняних виробників озброєння”, – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

“70% від суми всіх угод, які Агенція оборонних закупівель уклала у 2024 році, припадає саме на вітчизняних виробників озброєння, боєприпасів та військової техніки. За деякими напрямками, як-от БПЛА, майже 100% коштів ми спрямували саме на контрактування у них”, – наголосила директор Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

Також Міноборони повідомило, що продовжує активну співпрацю з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України.

  • У кінці квітня президент Зеленський заявив, що Україна може виробляти більше зброї, ніж має на це власні кошти. Тривають перемовини із партнерами щодо інвестицій у цю галузь.
  • Раніше глава держави повідомив, що в Україні на 500 підприємствах ОПК працює майже 300 тисяч людей.
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