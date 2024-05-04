У Росії полонений українець отримав 18 років колонії через службу в “Азові”

Суд визнав українця винним за статтями про “участь у терористичній організації".

У російському Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд засудив до 18 років колонії суворого режиму полоненого українця Владислава Плахотника, повідомляє Радіо Свобода.

Плахотника звинуватили у службі в українському батальйоні "Азов", оголошеному в Росії “терористичною організацією”.

Суд визнав українця винним за статтями про “участь у терористичній організації та проходження навчання для здійснення терористичної діяльності”.

Перші три роки терміну українець має відбувати у в'язниці.

Південний окружний військовий суд РФ продовжує розглядати справи щодо полонених громадян України. Ці судові процеси – порушення міжнародного права та частина політичної стратегії Росії проти України.