​ХАМАС у кампусах
​ХАМАС у кампусах
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
П'ятниця стала четвертим найбільш "тривожним" днем в Україні за час повномасштабної війни
П'ятниця стала четвертим найбільш "тривожним" днем в Україні за час повномасштабної війни
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Роман Григорів, Ілля Разумейко: «Сучасне мистецтво, сучасна опера — це те, що відрізняє нас від Росії»
Роман Григорів, Ілля Разумейко: «Сучасне мистецтво, сучасна опера — це те, що відрізняє нас від Росії»
Куди реформатори намагаються розвернути вищу освіту
Куди реформатори намагаються розвернути вищу освіту
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії полонений українець отримав 18 років колонії через службу в “Азові”

Суд визнав українця винним за статтями про “участь у терористичній організації".

У Росії полонений українець отримав 18 років колонії через службу в “Азові”
Фото: RFE/RL

У російському Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд засудив до 18 років колонії суворого режиму полоненого українця Владислава Плахотника, повідомляє Радіо Свобода.

Плахотника звинуватили у службі в українському батальйоні "Азов", оголошеному в Росії “терористичною організацією”.

Суд визнав українця винним за статтями про “участь у терористичній організації та проходження навчання для здійснення терористичної діяльності”. 

Перші три роки терміну українець має відбувати у в'язниці.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Південний окружний військовий суд РФ продовжує розглядати справи щодо полонених громадян України. Ці судові процеси – порушення міжнародного права та частина політичної стратегії Росії проти України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies