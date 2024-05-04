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Окупанти обстріляли Одеську область двома ракетами

Є поранені, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. 

Окупанти обстріляли Одеську область двома ракетами

Російська армія атакувала сьогодні Одеську область двома ракетами, повідомили у Національній поліції України.

Унаслідок пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. 

Наразі відомо, що постраждали троє людей: госпіталізовані двоє жінок, ще одному чоловіку допомога надана на місці. 

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

“Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази воєнного злочину росії, опитують громадян, надають їм необхідну допомогу, забезпечують правопорядок”, ‒ нагадують у поліції.

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