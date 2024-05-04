Російська армія атакувала сьогодні Одеську область двома ракетами, повідомили у Національній поліції України.
Унаслідок пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
Наразі відомо, що постраждали троє людей: госпіталізовані двоє жінок, ще одному чоловіку допомога надана на місці.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
“Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази воєнного злочину росії, опитують громадян, надають їм необхідну допомогу, забезпечують правопорядок”, ‒ нагадують у поліції.
- Російська армія обстріляла сьогодні також Харків, влучання були в Індустріальному районі. Відомо про п'ятьох поранених людей.