“Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази воєнного злочину росії, опитують громадян, надають їм необхідну допомогу, забезпечують правопорядок”, ‒ нагадують у поліції.

Наразі відомо, що постраждали троє людей: госпіталізовані двоє жінок, ще одному чоловіку допомога надана на місці.

Російська армія атакувала сьогодні Одеську область двома ракетами, повідомили у Національній поліції України.

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