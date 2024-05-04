Військовослужбовці зможуть порахувати свої виплати на онлайн-калькуляторі

Калькулятор розміщено на сайті про соціальне забезпечення та підтримку захисників та членів їхніх сімей.

Військовослужбовці ЗСУ тепер можуть розрахувати своє грошове забезпечення за основними видами виплат на онлайн-калькуляторі, що розміщений на сайті social.mil.gov.ua.

Про це повідомили у Міноборони.

Інтернет-платформа присвячена соціальному забезпеченню та підтримці захисників та членів їхніх сімей.

Захисники та захисниці можуть, зокрема, отримати інформацію щодо:

порядку нарахування та виплати грошового забезпечення;

одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця;

інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей.

Раніше в Міноборони повідомили, що 18 травня запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює. Це буде мобільний застосунок, його можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market.