Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, - заступниця міністра оборони

Це буде мобільний застосунок, його можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market.

Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

“18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного… Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам”, – повідомила заступниця міністра.

Як вона уточнила, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні “поля”. Йдеться про номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання.

“Це буде мобільний застосунок, його можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market… Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три “поля” і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних “Оберіг” для того, щоб передивитися, які дані є по тобі в реєстрі”, – сказала Черногоренко.

Вона запевнила, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК.

Якщо ж це буде потрібно, ТЦК зв’яжеться із військовозобов’язаним і далі це буде робота між військовозобов’язаним і безпосередньо працівником ТЦК.

“Оновити ці дані можна буде з будь-якої зручної точки, в тому числі із з-закордону. Ми вважаємо, що кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно”, – підсумувала заступниця міністра оборони.

Закон про мобілізацію

Підготовка цього законопроєкту триває з минулого року. 25 грудня цей законопроєкт внесли до парламенту, і відтоді парламентарі не спромоглися ухвалити документ, що мав би унормувати питання мобілізації, ротації, відпусток, демобілізації. В першому читанні за законопроєкт проголосували 7 лютого.

Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Депутати запропонували понад 4000 правок до документу, і їх розгляд у комітеті завершили 29 березня. З законопроєкту вирішили виключити велику кількість покарань, з якими б могли зіткнутися ухилянти.

Окрім того, 9 квітня з'ясувалося, що з тексту виключили ще й питання демобілізації і ротації – для цього хочуть створити окремий проєкт закону. Пропозицію винести підстави для звільнення з військової служби і ротації в окремий законопроєкт висловив головком Сирський. Він написав відповідного листа міністру оборони Рустему Умєрову.

Пропозиції щодо демобілізації в тексті законопроєкту змінювали декілька разів. Раніше йшлося про можливість демобілізації після 36 місяців служби за рішення Ставки, потім – про звільнення тих, хто був безпосередньо на передовій.

Парламент запросив військове керівництво України виступити перед початком розгляду законопроєкту про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 315 парламентарів. Таким чином перед початком мобілізаційного законопроєкту повинні були виступити Головнокомандувач Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич і командувач Об'єднаних сил Юрій Содоль. Пропозиція запросити ще й міністра оборони Рустема Умєрова необхідної кількості голосів не набрала. Однак виступив лише Содоль.

За час роботи над мобілізаційним законопроєктом Рада ухвалила декілька пов'язаних з мобілізацією окремих законопроєктів, зокрема про пониження віку з 27 до 25 років і скасування строкової служби.