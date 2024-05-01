На Харківщині трактор підірвався на міні

Сьогодні, 1 травня, у Ізюмському районі Харківської області задокументовано ще два воєнних злочини російської армії.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Зокрема, на ворожій протитанковій міні у полі у с. Глинське Ізюмської ТГ підірвався трактор. Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень, минулося без постраждалих.
Крім того, в полі поблизу с. Богуславка Борівської громади росіяни вдарили по трактору дроном. Водій отримав контузію, його доставили до лікарні.
- Російська армія у вівторок, 1 травня, здійснила мінометний обстріл по селу Липці Харківського району. Унаслідок обстрілу загинула 78-річна жінка.
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Сьогодні о 10:00 росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району на Харківщині. Загинули люди, є поранені.
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Також на околиці Харкова, у Київському районі був "приліт" по цивільній інфраструктурі.