Ще один трактор окупанти атакували дроном.

На Харківщині трактор підірвався на міні

Сьогодні, 1 травня, у Ізюмському районі Харківської області задокументовано ще два воєнних злочини російської армії.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Зокрема, на ворожій протитанковій міні у полі у с. Глинське Ізюмської ТГ підірвався трактор. Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень, минулося без постраждалих.

Крім того, в полі поблизу с. Богуславка Борівської громади росіяни вдарили по трактору дроном. Водій отримав контузію, його доставили до лікарні.