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На Харківщині трактор підірвався на міні

Ще один трактор окупанти атакували дроном.

На Харківщині трактор підірвався на міні
На Харківщині трактор підірвався на міні
Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 1 травня, у Ізюмському районі Харківської області задокументовано ще два воєнних злочини російської армії.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Зокрема, на ворожій протитанковій міні у полі у с. Глинське Ізюмської ТГ підірвався трактор. Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень, минулося без постраждалих.

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Крім того, в полі поблизу с. Богуславка Борівської громади росіяни вдарили по трактору дроном. Водій отримав контузію, його доставили до лікарні. 

  • Російська армія у вівторок, 1 травня, здійснила мінометний обстріл по селу Липці Харківського району. Унаслідок обстрілу загинула 78-річна жінка

  • Сьогодні о 10:00 росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району на Харківщині. Загинули люди, є поранені.

  • Також на околиці Харкова, у Київському районі був "приліт" по цивільній інфраструктурі.

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