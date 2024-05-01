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ДПСУ розповіла про результати роботи прикордонників на лівобережжі Херсонщини

Групи ударних БпЛА знищили, зокрема, російську станцію РЕБ.

ДПСУ розповіла про результати роботи прикордонників на лівобережжі Херсонщини
Український прикордонник за роботою (архівне фото)
Фото: Скріншот з відео

Українські прикордонники за тиждень завдали низки успішних ударів безпілотниками по позиціях російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Впродовж тижня на лівобережжі Херсонщини прикордонники знищили 5 одиниць автомобільної техніки загарбників, польовий склад майна та позицію зі станцією РЕБ”, - йдеться у повідомленні. 

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Крім того, прикордонники завдали вогневого ураження ударними БпЛА по опорних пунктах ворога.

  • Українські прикордонники атакували ворожий склад БК бомбером Вампір на Бахмутському напрямку.
  • Бійці ДПСУ на Харківському напрямку знищили російський комплекс "Муром-М".
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