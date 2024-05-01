Українські прикордонники за тиждень завдали низки успішних ударів безпілотниками по позиціях російських окупаційних військ.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Впродовж тижня на лівобережжі Херсонщини прикордонники знищили 5 одиниць автомобільної техніки загарбників, польовий склад майна та позицію зі станцією РЕБ”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, прикордонники завдали вогневого ураження ударними БпЛА по опорних пунктах ворога.
- Українські прикордонники атакували ворожий склад БК бомбером Вампір на Бахмутському напрямку.
- Бійці ДПСУ на Харківському напрямку знищили російський комплекс "Муром-М".