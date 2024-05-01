У Київській області виявили уламки “Шахеда”

Минулося без потерпілих або пошкоджень інфраструктури.

Громадянин виявив на території Київської області уламки “Шахеда” і повідомив про це в поліцію.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Частина ворожого об'єкта впала у полі на території одного із районів Київської області”, - йдеться у повідомленні.

На щастя, минулося без потерпілих або пошкоджень інфраструктури.

Поліція закликала громадян у разі виявлення небезпечних предметів відійти на безпечну відстань та повідомити до поліції на спецлінію 102.