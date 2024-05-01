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У Київській області виявили уламки “Шахеда”

Минулося без потерпілих або пошкоджень інфраструктури.

У Київській області виявили уламки “Шахеда”
У Київській області виявили уламки “Шахеда”
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

Громадянин виявив на території Київської області уламки “Шахеда” і повідомив про це в поліцію. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Частина ворожого об'єкта впала у полі на території одного із районів Київської області”, - йдеться у повідомленні.

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На щастя, минулося без потерпілих або пошкоджень інфраструктури.

Поліція закликала громадян у разі виявлення небезпечних предметів відійти на безпечну відстань та повідомити до поліції на спецлінію 102.

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