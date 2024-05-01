У Київській області виявили уламки “Шахеда”

Громадянин виявив на території Київської області уламки “Шахеда” і повідомив про це в поліцію.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.
“Частина ворожого об'єкта впала у полі на території одного із районів Київської області”, - йдеться у повідомленні.
На щастя, минулося без потерпілих або пошкоджень інфраструктури.
Поліція закликала громадян у разі виявлення небезпечних предметів відійти на безпечну відстань та повідомити до поліції на спецлінію 102.
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