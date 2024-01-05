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Сапери ДСНС знешкодили у Києві бойову частину ракети "Кинджал"

Частину “Кинджала” знайшли у Шевченківському районі Києва.

Сапери ДСНС знешкодили у Києві бойову частину ракети "Кинджал"
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 5 січня, сапери ДСНС у Києві знешкодили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинджал".

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Знешкодженням ракети займались піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України .

Уточнюється, що бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинджал" знайшли у Шевченківському районі Києва.

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

“Мати справу з різними видами боєприпасів, ракетами, саморобними вибуховими пристроями для саперів ДСНС – це буденна справа, яку вони виконують заради безпеки українського народу”, - зазначили в ДСНС.

  • 29 грудня 2023 року Росія влаштувала одну із наймасовіших повітряних атак на Україну. Ворог випустив 158 ракет та ударних БпЛА.
  • Загалом росіяни випустили близько 110 ракет, повідомив президент Володимир Зеленський. За даними Повітряних сил, ракети змінювали курс. 
  • Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «Кінджалі», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.
  • Атаки, серед іншого, пережили, пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя та інші наші міста.
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