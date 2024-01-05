Сьогодні, 5 січня, сапери ДСНС у Києві знешкодили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинджал".

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Знешкодженням ракети займались піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України .

Уточнюється, що бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинджал" знайшли у Шевченківському районі Києва.

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

“Мати справу з різними видами боєприпасів, ракетами, саморобними вибуховими пристроями для саперів ДСНС – це буденна справа, яку вони виконують заради безпеки українського народу”, - зазначили в ДСНС.

29 грудня 2023 року Росія влаштувала одну із наймасовіших повітряних атак на Україну. Ворог випустив 158 ракет та ударних БпЛА.

Загалом росіяни випустили близько 110 ракет, повідомив президент Володимир Зеленський. За даними Повітряних сил, ракети змінювали курс.

Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «Кінджалі», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.

Атаки, серед іншого, пережили, пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя та інші наші міста.