Залужний провів розмову із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Каволі

Головнокомандувач ЗСУ генерал Залужний провів розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомила пресслужба Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

“Розповів про ситуацію на фронті. Оперативно-стратегічна обстановка залишається складною, але контрольованою. Збройні Сили України продовжують ведення оборонних операцій, концентруються на відбитті атак противника та нанесенні йому максимальних втрат у живій силі та техніці”,- йдеться у повідомленні.

Сторони обговорили можливі дії росіян, які очікуються протягом найближчих тижнів та місяців.

Також Залужний та Каволі торкнулись питання протидії масованим ракетним ударам противника. Головнокомандувач ЗСУ акцентував увагу на необхідності посилення системи української ППО.