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НАЗК склало протокол на голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей через ознаки корупції

За даними Агентства, Рудий мав конфлікт із працівницею КРАІЛ, а потім підтримав її відсторонення від посади.

НАЗК склало протокол на голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей через ознаки корупції
Іван Рудий
Фото: Пресслужба КРАІЛ

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого правопорушення, пов’язане з корупцією.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

За даними Агентства, Рудий мав конфлікт із працівницею КРАІЛ. Тоді вирішив помститися і виніс на розгляд та особисто проголосував за відкриття дисциплінарного провадження і відсторонення її від займаної посади.

НАЗК повідомило, що виявило в діях Рудогоознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП – не повідомлення про реальний конфлікт інтересів, вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

"Якщо його визнають винним, то на посадовця буде накладено адміністративне стягнення, а також його буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення", - зазначили в Агентстві.

Розгляд справи за протоколом він НАЗК здійснюватиме Шевченківський районний суд Києва.

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