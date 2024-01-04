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НАЗК внесло литовську групу компаній Viciunai до переліку міжнародних спонсорів війни

Неодноразові заяви про припинення бізнесу та продаж виробництва в РФ ніяк не вплинули на роботу Viciunai Group в Росії.

НАЗК внесло литовську групу компаній Viciunai до переліку міжнародних спонсорів війни
Фото: НАЗК

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, представники Viciunai Group обіцяли, що компанія піде з російського ринку, натомість Vici не зупиняє свої потужності у РФ, шукає нових працівників та сплачує значні податки до бюджету агресора. Це стало підставою для внесення Viciunai Group до переліку Міжнародних спонсорів війни Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК)

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Компанія є глобальним виробником і постачальником різноманітних харчових продуктів. Крім того, що Viciunai Group є найбільшим переробником сурімі на планеті, вона також є одним з найбільших та економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі. Її головний офіс знаходиться в Литві, а заводи працюють в Литві, Іспанії, Естонії та рф.

Ще у березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, керівник литовської групи Шарунас Матійошайтіс заявив, що компанія піде з російського ринку впродовж 3-4 місяців.

Натомість стало відомо, що Viciunai не припиняє свою роботу у РФ та залишається одним із найулюбленіших брендів російських споживачів.

Viciunai веде свій бізнес у Росії у звичайному режимі без будь-яких скорочень, успішно захищає російську торгову марку в суді, продовжує набирати персонал на свої дочірні підприємства, підтримуючи ринок праці у РФ.

Наприклад, виробничий комплекс ТОВ «Вичюнай-русь» є найбільшим підприємством Viciunai Group, на якому працюють 1500 працівників. Він знаходиться в Калінінградській області, а його чистий прибуток за 2022 рік збільшився на 156% (до 20 млн дол. США).

Дочірня компанія Viciunai ТОВ «БалтКо», офіційний представник компанії в Росії, надає там послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії, рибної переробки, сурімі й морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 становив 2,5 млн дол. США.

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