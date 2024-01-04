Удари по Миколаївській області і сім обстрілів Чернігівської: як минула доба в регіонах

У Хмельницькій області сьогодні вночі під час повітряної тривоги сили ППО знешкодили два БпЛА типу Shahed. Минулося без постраждалих, на об'єктах інфраструктури руйнувань нема. Інформація щодо руйнувань приватної власності уточнюється, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській за добу – сім обстрілів (27 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район із мінометів, артилерії, танку. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 18 вибухів з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська та Дружбівська громади. Без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 184 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Середино-Будська, Свеська громади. У Великописарівській громаді внаслідок обстрілів поранено одну людину. Пошкоджено приватне домогосподарство, багатоквартирний будинок, два приватних магазини, аптеку, три приватних легкових автомобілі.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 97 обстрілів (486 снарядів), з них по Херсону – п'ять артилерійських обстрілів (19 снарядів). Рашисти поцілили у райони 32 населених пунктів області, навчальний заклад у Херсонському районі, територію підприємства у Бериславі. Вчора окупаційні війська вдарили по Садововому з артилерії. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок. Під завалами оселі загинув місцевий житель. Його тіло з-під знищеного будинку дістали рятувальники. Під вогнем російських окупаційних військ опинилася Новотягинка. Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала жінка 1941 року народження. Загалом за добу через російську агресію дві людини загинули.

У Луганській авіаційних ударів завдали по Стельмахівці, Новоєгорівці, Серебрянському лісництву. За добу противник здійснив 158 обстрілів (561 снаряд).

У Харківській ввечері окупанти завдали ударів по Харкову. Попередньо – ракетами С-300. Влучання в землю. Без постраждалих. Вибуховою хвилею вибито вікна у п'ятиповерховому будинку. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема: Алісівка, Липці, Лук'янці, Стариця, Зибине, Одрадне, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове. Ворог завдав авіаційних ударів у районі населених пунктів Мороховець, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Берестове, Колодязне. Також вчора – ворожий обстріл Вовчанська. Без постраждалих. Вчора окупанти обстріляли Подоли. Пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих. Також – ворожий обстріл біля Золочева. Зафіксовані влучання в поле. Противник обстріляв Липці. Без постраждалих. Вчора вдень між селами Глибоке й Мороховець вибухнула ворожа КАБ. Без руйнувань. Ввечері – ворожий обстріл Липців. Пошкоджено приватний житловий будинок.

У Запорізькій окупанти завдали 159 ударів по 23 містах та селах на лінії вогню. 111 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоданилівки, Левадного, Гуляйпільського, Преображенки, Полтавки, Роботиного, Новоандріївки, Оріхова, Малих Щербаків та інших прифронтових населених пунктів. Рашисти здійснили 33 БпЛА-атаки по Гуляйполю, Новоандріївці, Новодарівці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Малій Токмачці, Щербаках, Роботиному, Полтавці, П'ятихатках та Лобковому, сім обстрілів із ракетних систем залпового вогню Оріхова, Новодарівки, Малої Токмачки, Новоіванівки, Роботиного й П'ятихаток, а також вгатили вісьмома авіаційними снарядами по Оріхову й Новодарівці. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків. Цивільні жителі не постраждали.

У Дніпропетровській вчора пообіді наші захисники збили в Дніпровському районі дві ворожі ракети. Через падіння уламків виникла незначна пожежа. Зайнялася суха трава на відкритій території. Вісім атак на Нікопольський район протягом дня. Агресор бив артилерією та дронами-камікадзе. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Люди не постраждали, але є руйнування в райцентрі. Пошкоджені кілька приватних будинків та господарських споруд, сім сонячних панелей, теплиці, авто, лінії електропередач та газогін. Уночі ворожі артилерійські снаряди поцілили по Нікополю. Зайнявся гараж. Вогонь рятувальники приборкали. Пошкоджені чотири приватні будинки, три господарські споруди, побиті газогони. Зачепило лінію електропередач. Без світла залишилися майже 1,5 тис родин. Люди цілі.

У Донецькій під вогнем рашистів – 11 населених пунктів: Авдіївка, Гірник, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, Неліпівка, Вовченка, Зоря, Сєверне, Тоненьке. Пошкоджено 20 житлових будинків (з них шість – багатоквартирні), п'ять цивільних автомобілів, господарча споруда, ЛЕП, газопровід, будівля поліції, профілакторій "Курахівський", дитячий садок, будівля ВСП, школа, кафе. За добу на Донеччині: одна людина загинула, троє поранених.

У Миколаївській вчора зранку у Чорноморській громаді внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок. Власниця домівки зазнала тілесних ушкоджень. Сьогодні зранку – артилерійські обстріли по Очакову. Відбулося займання об’єкту енергетичної інфраструктури. Наслідки уточнюються. Цим ранком також ворог здійснив артилерійський обстріл Очакова. Влучання у багатоповерховий будинок, через що сталося часткове руйнування квартири на п’ятому поверсі. Інформація щодо поранених або загиблих не надходила. Дані уточнюються. Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару по Снігурівці. Влучання по території одного з підприємств спричинило пожежу, яку вдалося оперативно ліквідувати. Також пошкоджено приватні будинки. Четверо людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, серед них – неповнолітня дівчинка.

Окрім того, вранці 4 січня росіяни вдарили по Кропивницькому. Одна людина загинула, вісім поранені.