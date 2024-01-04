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Через негоду в Україні знеструмлені майже 100 населених пунктів

Більшість із них - на Волині. Крім того, у Харкові та на Донеччині майже 300 споживачів залишилися без газу через обстріли.

Через негоду в Україні знеструмлені майже 100 населених пунктів
Фото: Міненерго

Через складні погодні умови в Україні знеструмлені майже 100 населених пунктів. 

Про це повідомляє Міненерго. 

Станом на 8-му ранку через несприятливі метеоумови відключено 95 населених пунктів. Зокрема, 85 населених пунктів у Волинській області (понад 10,6 тисячі споживачів), у Київській області – 6 населених пунктів та 4 населених пункти у Донецькій області.

Також внаслідок ушкоджень газових мереж ворожими обстрілами у Донецькій області без газу залишилися 217 споживачів, у Харкові та Харківській області – 86 споживачів. За минулу добу газовики відновили підключення до мережі п’яти споживачів у Донецькій області та двох - у Запорізькій.

Вранці Генштаб повідомив, що Росія за день обстріляла з артилерії близько 110 українських населених пунктів.

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