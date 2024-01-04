Від ворожої атаки по Кропивницькому загинула людина, – ОВА

На промисловому об’єкті також є травмовані.

Російська окупаційна армія вчергове атакувала Кіровоградську область.

"Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий", – повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Деталі пообіцяв озвучити згодом.