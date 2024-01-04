Від ворожої атаки по Кропивницькому загинула людина, – ОВА

Російська окупаційна армія вчергове атакувала Кіровоградську область.
"Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий", – повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Деталі пообіцяв озвучити згодом.
- На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 486 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 19 снарядів. Через російську агресію 2 людини загинули.
- Також вночі Росія ракетами зруйнувала садок і школу у Кураховому на Донеччині.
- Вночі окупанти поцілили і по середмістю Харкова.