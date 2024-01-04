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Від ворожої атаки по Кропивницькому загинула людина, – ОВА

На промисловому об’єкті також є травмовані.

Від ворожої атаки по Кропивницькому загинула людина, – ОВА
Фото: Макс Левин

Російська окупаційна армія вчергове атакувала Кіровоградську область.

"Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий", – повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Деталі пообіцяв озвучити згодом.

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