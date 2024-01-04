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На фронті і в прифронтових регіонах служать 35 000 поліцейських, – МВС

Фронтові поліцейські разом із військовими йдуть у штурм і стоять в обороні. 

На фронті і в прифронтових регіонах служать 35 000 поліцейських, – МВС
Фото: скріншот

Близько 35 000 поліцейських несуть службу в наближених до зони активних боїв регіонах і безпосередньо на фронті. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Клименко.

Міністр провів оперативну нараду з командуванням бригади "Лють" і відвідав підрозділ патрульної поліції. Правоохоронці цього батальйону несуть службу в Слов'янську і Краматорську.

"Часто вони першими прибувають на місця ворожих ударів – рятують цивільних та допомагають ліквідовувати наслідки. І коли інші екстрені служби не можуть дістатися, вони – завжди поруч", – сказав Клименко.

Він додав, що фронтові поліцейські пліч-о-пліч із військовими йдуть у штурм і стоять в обороні. Допомагають цивільним у практично знищених ворогом прифронтових містах і селах. 

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