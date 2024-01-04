На російському аеродромі згорів Су-34, – УП

За даними, до знищення ворожого літака стоїть Головне управління розвідки МОУ.

"Констатуємо, що ворожий літак згорів", – повідомили у Головному управлінні розвідки, пише "Українська правда".

В ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.

Винищувач-бомбардувальник згорів у Челябінську на аеродромі "Шагол".

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