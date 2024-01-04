На російському аеродромі згорів Су-34, – УП

В ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.
"Констатуємо, що ворожий літак згорів", – повідомили у Головному управлінні розвідки, пише "Українська правда".
За даними, до знищення ворожого літака стоїть Головне управління розвідки МОУ.
- Нещодавно внаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії уражено понад десяток російських літаків. Тоді 17 ударних БПЛА вдарили по військовому об'єкту окупантів.
- 22 грудня на Південному напрямку напрямку українські сили ППО знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
- Ще один ворожий літак збили на Маріупольському напрямку із зенітно--ракетного комплексу.