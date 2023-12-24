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Захисники збили Су-34 на Маріупольському напрямку

Також перевіряють дані про враження Су-30 на Одеському напрямку. 

Сили оборони збили на Маріупольському напрямку Су-34. По ворожому літаку вдарили з зенітно-ракетного комплексу.

Також перевіряють дані про враження ворожого Су-30, що сьогодні увечері бив по Одеській області. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"На Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі – вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні. Але... підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром – не повернувся", – написав він.

  • Цей збитий Су-34 – уже четвертий цього тижня. 22 грудня на Південному напрямку українські військові збили одразу три російські винищувача-бомбардувальника Су-34.
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