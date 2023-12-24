"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
“Зобов’язуюсь повернутись не пізніше 22 грудня”: Міністерство культури показало заяву журналіста-втікача Печія
“Зобов’язуюсь повернутись не пізніше 22 грудня”: Міністерство культури показало заяву журналіста-втікача Печія
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У Львові стався вибух у приватному будинку, є загиблі і поранені (оновлено)
У Львові стався вибух у приватному будинку, є загиблі і поранені (оновлено)
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
До уваги союзників: ціна поразки України
До уваги союзників: ціна поразки України
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Литва у 2024 планує навчити близько 3500 українських військових

Це більше, ніж вдалося цього року. 

Литва у 2024 планує навчити близько 3500 українських військових
Фото: Arydas Anusauskas у X

У 2024 Литва планує провести навчання для 3500 українських військових. Це більше, ніж цьогоріч. 

Цього року литовські інструктори провели тренування для 2900 українців. Про це міністр оборони Арвідас Анушаускас повідомив у X.

"Литовські військові інструктори успішно завершили цикл навчань 2023-го, надавши цінні навички приблизно 2900 українським військовим. Наша відданність посиленню можливостей України залишається непохитною", – сказав він.

Допомога Литви із навчанням 

Військові тренування українців країна почала ще в 2022. Протягом двох років Литва допомогла з навчанням керівному складу ЗСУ, саперам, операторам зенітних установок, інструкторам із вогневої підготовки та іншим захисникам.

Окрім того, країна планує затвердити трирічний план військової та іншої допомоги українцям. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies