Литва у 2024 планує навчити близько 3500 українських військових

Це більше, ніж вдалося цього року.

У 2024 Литва планує провести навчання для 3500 українських військових. Це більше, ніж цьогоріч.

Цього року литовські інструктори провели тренування для 2900 українців. Про це міністр оборони Арвідас Анушаускас повідомив у X.

"Литовські військові інструктори успішно завершили цикл навчань 2023-го, надавши цінні навички приблизно 2900 українським військовим. Наша відданність посиленню можливостей України залишається непохитною", – сказав він.

Допомога Литви із навчанням

Військові тренування українців країна почала ще в 2022. Протягом двох років Литва допомогла з навчанням керівному складу ЗСУ, саперам, операторам зенітних установок, інструкторам із вогневої підготовки та іншим захисникам.

Окрім того, країна планує затвердити трирічний план військової та іншої допомоги українцям.