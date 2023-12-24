Міноборони анонсувало створення коаліції артилерії з посилення української армії

У січні в Парижі розпочне роботу коаліція артилерії з посилення української армії. Крім того, заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту.
Про це повідомляє Міноборони України.
Заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату парламенту Франції закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.
Він наголосив, що для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем.
Гаврилюк додав, що Збройні Сили України зацікавлені у подальшій закупівлі для своїх потреб самохідних артилерійських установок Caesar.
"САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність", – підкреслив він.
У 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту.
За словами заступника Міністра оборони, застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%.
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