Міноборони анонсувало створення коаліції артилерії з посилення української армії

Коаліція розпочне роботу у січні 2024 року в Парижі.

У січні в Парижі розпочне роботу коаліція артилерії з посилення української армії. Крім того, заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту.

Про це повідомляє Міноборони України.

Заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату парламенту Франції закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.

Він наголосив, що для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем.

Гаврилюк додав, що Збройні Сили України зацікавлені у подальшій закупівлі для своїх потреб самохідних артилерійських установок Caesar.

"САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність", – підкреслив він.

У 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту.

За словами заступника Міністра оборони, застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%.