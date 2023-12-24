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Міноборони анонсувало створення коаліції артилерії з посилення української армії

Коаліція розпочне роботу у січні 2024 року в Парижі.

Міноборони анонсувало створення коаліції артилерії з посилення української армії
Французькі САУ CAESAR на передовій
Фото: Угруповання Об'єднаних сил

У січні в Парижі розпочне роботу коаліція артилерії з посилення української армії. Крім того, заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту.

Про це повідомляє Міноборони України.

Заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату парламенту Франції закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.

Він наголосив, що для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем.

Гаврилюк додав, що Збройні Сили України зацікавлені у подальшій закупівлі для своїх потреб самохідних артилерійських установок Caesar.

"САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність", – підкреслив він.

У 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту.

За словами заступника Міністра оборони, застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%.

  • Делегація Комітету Сенату Франції з питань закордонних справ, оборони та збройних сил після візиту до України та Польщі закликала збільшити обсяг військової допомоги Києву, аби допомогти йому протистояти агресії Росії.
  • Міністр оборони Умєров зазначив, що Україна готова закуповувати озброєння у французьких виробників безпосередньо.
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