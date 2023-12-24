Росіяни накрили Куп'янщину "Смерчами", є поранені

Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли зі "Смерчів" с. Підсереднє Купʼянського району. Внаслідок влучання у житловій будівлі виникла пожежа, поранень зазнали двоє мирних жителів.

Про це повідомляє Прокуратура Харківської області.

Вночі о 02:50 російська армія обстріляла с. Підсереднє Купʼянського району з РСЗВ "Смерч" та артилерії. Поранення отримали двоє мирних жителів. Їх госпіталізовано до лікарні. У селі пошкоджено житлові будинки та автомобілі людей.

Фото: Прокуратура Харківської області

Крім того, близько 4:30 ворог здійснив артилерійський обстріл смт Купʼянськ-Вузловий. Пошкоджено приватне домоволодіння. А пообіді у суботу окупаційні війська завдали удару з РСЗВ по м. Куп’янськ. Внаслідок влучання зайнявся приватний будинок.

Фото: прокуратура Харківської області

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).