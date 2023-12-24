За добу внаслідок російських обстрілів на Донеччині постраждали шестеро цивільних

Впродовж доби російські окупанти завдали ударів по житлових будинках населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів поранення отримали шестеро мирних жителів, – повідомляє очільник Донецької ОВА Ігор Мороз.

"На Волноваському напрямку пошкоджено будинок у Новоукраїнці Вугледарської громади. На Донецькому напрямку 1 людина поранена у Георгіївці Мар'їнської громади. У Кураховому поранено 5 людей. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 4 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки і 1 багатоповерхівку", – пише Мороз.

Всього за добу росіяни поранили 6 жителів Донеччини.