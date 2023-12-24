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За добу внаслідок російських обстрілів на Донеччині постраждали шестеро цивільних

Окупанти зруйнували житлові будинки.

За добу внаслідок російських обстрілів на Донеччині постраждали шестеро цивільних
Фото: Ігор Мороз

Впродовж доби російські окупанти завдали ударів по житлових будинках населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів поранення отримали шестеро мирних жителів, – повідомляє очільник Донецької ОВА Ігор Мороз. 

"На Волноваському напрямку пошкоджено будинок у Новоукраїнці Вугледарської громади. На Донецькому напрямку 1 людина поранена у Георгіївці Мар'їнської громади. У Кураховому поранено 5 людей. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 4 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки і 1 багатоповерхівку", – пише Мороз. 

Всього за добу росіяни поранили 6 жителів Донеччини. 

  • Учора, 23 грудня, внаслідок обстрілів російськими загарбниками у Мар'їнській громаді на Донеччині загинула 1 людина, поранення отримали ще 10 цивільних.
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