За добу внаслідок російських обстрілів на Донеччині постраждали шестеро цивільних

Впродовж доби російські окупанти завдали ударів по житлових будинках населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів поранення отримали шестеро мирних жителів, – повідомляє очільник Донецької ОВА Ігор Мороз.
"На Волноваському напрямку пошкоджено будинок у Новоукраїнці Вугледарської громади. На Донецькому напрямку 1 людина поранена у Георгіївці Мар'їнської громади. У Кураховому поранено 5 людей. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 4 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки і 1 багатоповерхівку", – пише Мороз.
Всього за добу росіяни поранили 6 жителів Донеччини.
- Учора, 23 грудня, внаслідок обстрілів російськими загарбниками у Мар'їнській громаді на Донеччині загинула 1 людина, поранення отримали ще 10 цивільних.