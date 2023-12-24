Росіяни завдали масованого удару по Херсону: 4 людини загинули, ще 9 дістали поранення

Уночі російська армія знову завдала масованого удару по Херсону та області. Внаслідок обстрілів загинули 4 цивільні, ще 9 людей отримали поранення, серед них – дитина, повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Відомо, що минулої доби окупанти здійснили 88 обстрілів, випустивши 425 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БПЛА та авіації та 2 ракетних удари. По Херсону ворог випустив 71 снаряд.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичні установи, навчальний заклад та об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні. Через російську агресію 4 людини загинули, ще 9 - дістали поранення, із них – 1 дитина", – пише Прокудін.

Відомо, що через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку у Херсоні постраждала родина. На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється.

Фото: Роман Мрочко

Вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації.

Крім того, за інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу атакували 28 разів. Ураження зафіксовані у Херсоні, Садовому, Комишанах та Зимівнику.

Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу 3 людини, на жаль, загинули, ще 8 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості.