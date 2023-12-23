Головне за суботу, 23 грудня: бої під Авдіївкою, удар по Херсону, вибух у Львові

57 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удари по ТЕС, арешт керівника ГУ Міноборони. Яким запам’ятається 668-й день повномасштабної війни.

У Львові на вулиці Княгині Ольги стався вибух у приватному будинку, повідомив міський голова Андрій Садовий.

Видання LVIV.MEDIA повідомило, що у будинку стався вибух газу. Керівник пресслужби ДСНС Львівщини Віталій Туровцев у коментарі виданню LVIV.MEDIA повідомив, що з-під завалів дістали дитину та передали її медикам.

У будинку проживає 6 людей. Двох дітей та двох жінок з опіками повезли в лікарню. Стан постраждалих неважкий.

Станом на 22:25 бійці ДСНС з-під завалів врятували двох людей, зокрема дитину. Виявлено тіло жінки.

О 23 годині мер міста Садовий повідомив, що під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка. Вік приблизно 45-50 років.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 57 бойових зіткнень.

Ворог завдав 11 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 19 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 зенітно-ракетних засобах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби, 3 склади боєприпасів та пункт управління.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 23 грудня – в нашій новині.

У суботу вранці Кіровоградська область зазнала масованої ракетної атаки. Крім того, українській ППО вдалося "приземлити" два ворожі дрони на Дніпропетровщині.

У Кіровоградській області уламки збитих ракет пошкодили дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих станом на ранок була відсутня.

Сьогодні, 23 грудня, Росія вкотре обстріляла ТЕС у прифронтовому регіоні.

"Після інтенсивних обстрілів було поранено п'ятьох енергетиків, які працюють на ТЕС", – повідомили у ДТЕК, додавши, що пораненим оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні.

Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після обстрілу енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки.

За останні два місяці це вже десята атака на прифронтову теплоелектростанцію. Остання трапилася 20 грудня.

Окупаційні війська атакували з безпілотника Станіслав, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Від отриманих поранень загинув 69-річний місцевий житель.

Зі свого боку прокуратура повідомила, що розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Росія вчергове вдарила і по Херсону. Сьогодні ввечері близько 18.00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару.

"Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж", – повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Повідомляють, що ворог традиційно бив по житлових кварталах.

Пізніше начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що окупанти вдарили про критичній інфраструктурі Херсона. Стався порив на газових мережах. Виникла пожежа.

Також під вогнем опинився і один з медичних закладів.

Згодом Олександр Прокудін повідомив подробиці про постраждалих. “Російська армія вдарила по Херсону. Постраждали п’ятеро людей. Трьом херсонцям, 78, 68 та 63 років, лікарі надали допомогу на місці. До медзакладу шпиталізували двох чоловіків, 21 та 39 років. Їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості”, - повідомив очільник області.

О 21:52 Олександр Прокудін уточнив, що внаслідок російського обстрілу Херсона постраждали семеро людей. Серед них — 15-річна дитина.

Керівника Головного управління Міноборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд гривень, триматимуть під вартою до 19 лютого 2024 року.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора суд обрав керівнику Головного управління Міноборони запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави до 19.02.2024", – повідомили у прокуратурі.

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