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Окупанти завдали по Херсону масованого удару, – МВА

Ворог бив по житлових кварталах.

Росія вчергове вдарила по Херсону. Сьогодні ввечері близько 18.00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару.

"Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж", – повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Повідомляють, що ворог традиційно бив по житлових кварталах.

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