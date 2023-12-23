Окупанти завдали по Херсону масованого удару, – МВА

Росія вчергове вдарила по Херсону. Сьогодні ввечері близько 18.00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару.

"Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж", – повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Повідомляють, що ворог традиційно бив по житлових кварталах.