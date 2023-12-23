Окупанти завдали по Херсону масованого удару, – МВА

Росія вчергове вдарила по Херсону. Сьогодні ввечері близько 18.00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару.
"Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж", – повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Повідомляють, що ворог традиційно бив по житлових кварталах.
- Впродовж минулої доби російські окупанти знову завдали ударів по Херсону та області з різних видів озброєння. Внаслідок обстрілів поранень зазнали шестеро мирних жителів.
- Від початку тижня окупанти по Херсонщині випустили більше 2500 снарядів.