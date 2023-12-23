Росіяни перетворюють окуповані міста на укріплені фортеці, – мер Мелітополя

На півдні України скрізь "щурячі нори та окопи".

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти перетворюють міста на півдні України на укріплені фортеці. Окупований Томак вже оточений щурячими норами, а Мелітополь - суцільними укріпленнями.

З боку Мелітополя російська армія будує окопи не тільки з боку Василівки, а й в сторону Криму. За словами Федорова, півроку тому це було кілька ліній оборони – зараз суцільні укріплення.

"кремлівський диктатор обрав тактику гітлера і намагається побудувати оборону по лінії Вотан. Проте нацистам не вдалося утриматися тоді, не вдасться рашистам і зараз", — наголошує мер Мелітополя.