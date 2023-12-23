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Росіяни перетворюють окуповані міста на укріплені фортеці, – мер Мелітополя

На півдні України скрізь "щурячі нори та окопи".

Росіяни перетворюють окуповані міста на укріплені фортеці, – мер Мелітополя
Фото: EPA/UPG

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти перетворюють міста на півдні України на укріплені фортеці. Окупований Томак вже оточений щурячими норами, а Мелітополь - суцільними укріпленнями.

З боку Мелітополя російська армія будує окопи не тільки з боку Василівки, а й в сторону Криму. За словами Федорова, півроку тому це було кілька ліній оборони – зараз суцільні укріплення.

"кремлівський диктатор обрав тактику гітлера і намагається побудувати оборону по лінії Вотан. Проте нацистам не вдалося утриматися тоді, не вдасться рашистам і зараз", — наголошує мер Мелітополя.

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