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РФ не використовує С-400 для обстрілів України, системи служать як ППО, – Ігнат

Новітні системи служать для захисту повітряного простору.

РФ не використовує С-400 для обстрілів України, системи служать як ППО, – Ігнат
Фото: новости-крыма.ru-an.info

Для обстрілів України російська армія не використовує новітні зенітно-ракетні комплекси С-400. Вони служать для захисту повітряного простору РФ. 

Про це в ефірі телемарафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.

За словами речника, РФ найчастіше використовує ЗРК "С-300" для ударів по території України, оскільки цих ракет вони мають багато. Щодо "С-400", то ці системи небезпечні для української авіації. 

"Комплекси С-400 не націлені на регіони, це більше виключення – використання їх по земних цілях. Це новітній зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф", який здатний знищувати повітряні цілі на великих відстанях. Це буде марнотратство з боку росіян, якщо вони будуть ними бити по наземних цілях", – сказав Ігнат.

ЗРК "С-400" окупанти розмістили на окупованих територіях та в Криму. Завдяки комплексам, росіяни захищають повітряний простір.

  • У листопаді британська розвідка повідомляла, що Росія, імовірно, втратила щонайменше чотири пускові установки зенітних ракет (ЗРК) великої дальності через українські удари.
  • На початку жовтня джерела LB повідомили, що дрони СБУ атакували комплекс ППО С-400 "Тріумф" на території Бєлгородської області Росії. У вересні СБУ вразила такий самий комплекс у Криму.
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