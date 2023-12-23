РФ не використовує С-400 для обстрілів України, системи служать як ППО, – Ігнат

Для обстрілів України російська армія не використовує новітні зенітно-ракетні комплекси С-400. Вони служать для захисту повітряного простору РФ.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.

За словами речника, РФ найчастіше використовує ЗРК "С-300" для ударів по території України, оскільки цих ракет вони мають багато. Щодо "С-400", то ці системи небезпечні для української авіації.

"Комплекси С-400 не націлені на регіони, це більше виключення – використання їх по земних цілях. Це новітній зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф", який здатний знищувати повітряні цілі на великих відстанях. Це буде марнотратство з боку росіян, якщо вони будуть ними бити по наземних цілях", – сказав Ігнат.

ЗРК "С-400" окупанти розмістили на окупованих територіях та в Криму. Завдяки комплексам, росіяни захищають повітряний простір.