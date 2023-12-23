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Майже 200 населених пунктів України без електропостачання

У західних регіонах прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності).

Майже 200 населених пунктів України без електропостачання
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Через негоду без світла 181 населений пункт у трьох областях. У західних регіонах прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності).

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Так, у Закарпатській області, внаслідок несприятливих погодних умов залишаються без напруги 149 населених пунктів – майже 30 тисяч споживачів.

У Донецькій області, через негоду в області станом на 6:00 ранку без електропостачання були 27 населених пунктів. Протягом доби знеструмлювались 5,8 тисячі споживачів у семи населених пунктах, підключено до електропостачання 37 населених пунктів – це 9,7 тис. абонентів.

У Харківській області внаслідок негоди залишаються знеструмленими 5 населених пунктів – 214 абонентів. Через бойові дії без напруги близько 16 тисяч споживачів – 67 населених пунктів.

У Дніпропетровській області у результаті бойових дій знеструмлювались 42 абоненти, на ранок усі зі світлом. Через технічні причини вимикались 15,3 тисячі споживачів, уже підключено – близько 15 тисяч абонентів.

Крім того, внаслідок бойових дій пошкоджено автомобіль – спецтехніка для роботи служби експлуатації газорозподільних мереж. Окрім цього, внаслідок бойових дій у приватному будинку пошкоджено газопровід низького тиску, без відключення споживачів.

У Херсоні через бойові дії знеструмлювались 177 споживачів, усіх наразі заживлено. Залишаються без електропостачання майже 5 тисяч абонентів. По області без напруги 45 населених пунктів – близько 26 тисяч точок обліку.

У Чернігівській області у результаті бойових дій без електропостачання 14 населених пунктів (1,1 тис. точок обліку). Через технічні причини – 3 населені пункти (588 абонентів).

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