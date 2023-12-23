Росіяни обстріляли Запорізьку область 130 разів, – ОВА

Внаслідок ударів зруйновані житлові будинки та інфраструктура. Без постраждалих.

По території Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Новоданилівки, Червоного, Левадного, Полтавки, Малих Щербаків, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшовся 101 артобстріл.

"Ворог здійснив 3 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки й Роботиного, а також 26 БПЛА-атак Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Чарівного, Малої Токмачки, Полтавки та Роботиного", – повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Впродовж доби від російських обстрілів постраждали 14 населених пунктів Запорізької області. Ворог завдав 130 ударів з різних видів озброєння.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies