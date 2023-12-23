Росіяни обстріляли Запорізьку область 130 разів, – ОВА

Впродовж доби від російських обстрілів постраждали 14 населених пунктів Запорізької області. Ворог завдав 130 ударів з різних видів озброєння.
"Ворог здійснив 3 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки й Роботиного, а також 26 БПЛА-атак Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Чарівного, Малої Токмачки, Полтавки та Роботиного", – повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
По території Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Новоданилівки, Червоного, Левадного, Полтавки, Малих Щербаків, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшовся 101 артобстріл.
Внаслідок ударів зруйновані житлові будинки та інфраструктура. Без постраждалих.