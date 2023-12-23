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Україна може отримати першу партію F-16 до кінця 2023 року, – ISW

Терміни доставки F-16 прем'єр Нідерландів не підтвердив. 

Україна може отримати першу партію F-16 до кінця 2023 року, – ISW
Фото: Міноборони

Україна, ймовірно, отримає першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року. Так вважають аналітики Інституту вивчення війни. Під час телефонної розмови з президентом Зеленським прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підтвердив, що уряд Нідерландів підготує перші 18 винищувачів F-16. для доставки в Україну, – пише Інститут вивчення війни (ISW).

"Хоча Рютте не підтвердив терміни доставки F-16, нещодавно в стратегічному документі Міністерства оборони Естонії зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже зобов’язалися надати Україні F-16 "до кінця року", – йдеться у повідомленні ISW.

  • 22 грудня під час телефонної розмови із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте Володимир Зеленський подякував за рішення Ради міністрів Нідерландів щодо підготовки перших 18 літаків – винищувачів F-16 для передачі Україні.
  • Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із міністром національної оборони Португалії Геленою Каррейраш підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16.
  • На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, винищувачі F-16 посилять протиповітряну оборону України і допоможуть завдавати більших втрат окупаційній армії РФ.
  • При Міністерстві оборони України створили спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16. Основною метою структури буде всебічне забезпечення процесу безперервної інтеграції літака F-16 у загальну систему Сил оборони України. 

Про вплив F-16 на хід війни читайте у текстах наших оглядачів Віктора Кевлюка та Кирила Данильченка.

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