Від російських обстрілів постраждали 20 населених пунктів Харківщини

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини. Крім того, авіаційного удару завдали по Синьківці, Куп'янського району та місту Куп'янськ, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне Харківського району; Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Землянки Чугуївського району; Уди Богодухівського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Тополі Куп'янського району. Авіаційних ударів зазнала Синьківка Куп'янського району. Також ворог завдав удару по м. Куп'янськ. Близько 13:00 окупанти обстріляли с. Кіндрашівка Куп'янського району. Зруйновано приватний будинок. Потерпілих немає. О 15:20 стався ворожий обстріл с. Липці Харківського району. Пошкоджено 3 приватних будинки. О 16:20 ворог обстріляв с. Великий Бурлук Куп'янського району", – пише очільник ОВА.

Відомо, що ЗСУ відбили 16 ворожих атак біля Синьківки Куп'янського району.