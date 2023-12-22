Російська армія не покидає спроб знову захопити місто Куп'янськ на Харківщині, яке є важливим логістичним центром для окупантів.

Про це йдеться в новому сюжеті проєкту "Український свідок".

Тепер тут стоять хлопці із 68-ої Окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Вони кажуть, що росіяни з наближенням свят на цьому напрямку активізуються. Позиції, на яких вони стоять, раніше були російськими: тут досі можна знайти не тільки ворожі сухпайки, але й тіла окупантів. Їх ніхто не забирає місяцями. До ворога звідси не більше 250 метрів.

Росіяни тут б’ють касетними боєприпасами, протитанковими та протипіхотними мінами. Наші бійці кажуть, що ворог ближче до свят активізується.

"Вони стають живчиками, працюють. Тому треба тримати позиції та відбивати їх. Не треба недооцінювати ворога. Ми готуємось до чогось серйозного, до масштабного контрнаступу", - розповідає боєць із позивним Кіра.

Наші хлопці вдало штурмують ворожі позиції.

"Я був на семи штурмах. Шість були вдалими, один не дуже. Це було на День незалежності України. Ми тоді виїхали о 5 ранку, а вже об 11 вся група була «трьохсотою», з контузіями різних ступенів. Але всі живі, всі вийшли", - зазначчає Кіра.

Наші хлопці також розповідають про роботу ворожої аеророзвідки.

"Вони теж розвідують мавіками. Але у росіян аеророзвідка здебільшого державного виробництва — «Орлани», «Ланцети», «Zala». Ба навіть боєприпаси для мавіків виробляє держава. Сумно, що у нас такого нема", - каже військовослужбовець Іван.

Багато хто з цивільних зараз передає на фронт окопні свічки. У хлопців вони теж є.

"Такі свічки чадять. Але без них ми б замерзли. Є й буржуйки, але вони димлять. Ними можна «засвітити» позицію і потім буде прильот", - каже боєць на ім’я Олег.

На питання, чи не втомились хлопці, Кіра відповідає так: "За***ло, але треба стояти. Аби потім обійняти кохану, не думаючи про прильоти. Аби жити у вільній та незалежній Україні. Тоді буде спокій".

Ситуація на Куп'янському напрямку: