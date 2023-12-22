У Силах оборони удосконалять процес вивчення бойового досвіду за методологією НАТО, – Міноборони

Очікується, що це дозволить зменшити втрати серед особового складу та покращити якість виконання бойових завдань в цілому.

Заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Володимир Коваль та голова Громадської організації «Військова школа «Боривітер» Орест Білоус підписали Меморандум про партнерство та співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Завдяки вивченню та впровадженню досвіду (методологія Lessons Learned) Міністерство оборони та Збройні Сили України матимуть кращу картину про хід війни й запити фронту, а також зможуть ухвалювати ефективні управлінські рішення на основі обґрунтованих аналітичних даних”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ГО “Військова школа “Боривітер” навчатиме методології і побудові відповідних процесів, які дадуть можливість військово-політичному керівництву держави виконувати покладені функції, спираючись на реальний досвід бойових дій.

Методологія повністю побудована за принципами НАТО.

“Раді тому, що впроваджуємо важливі зміни разом з державою. Всі мають чітке розуміння, що це потрібно. Ми вивчили підхід НАТО та, зокрема, американський підхід до Lessons Learned, і на основі цього розбудовуємо процес в Україні”, – зазначив Орест Білоус.

Зазначається, що з впровадженням аналітики військові підрозділи ретельно вивчатимуть свої операції, швидко робитимуть висновки і відповідно здійснюватимуть коригувальні дії. Це у свою чергу дозволить зберегти життя воїнів, мінімізувати або взагалі уникнути втрат, покращити якість виконання бойових завдань в цілому.

Щодо ролі оборонного відомства у розбудові спроможностей Lessons Learned:

Міноборони формуватиме політику з питань інформаційно-аналітичної діяльності, яка охоплюватиме усі Сили оборони та дані від стратегічного до тактичного рівня;

здійснюватиме навчання та підготовку аналітиків для роботи з базою Lessons Learned;

взаємодіятиме з партнерами щодо обміну даними про досвід.

“Наші партнери зацікавлені у обміні досвідом, здобутим українськими захисниками на фронті у боротьбі проти російського ворога. І саме впровадження методології Lessons Learned та єдиної системи координат дасть можливість бути «на одній хвилі» з іноземними колегами, адже ми обмінюватимемось інформацією в зрозумілій для всіх формі”, – сказав Станіслав Гайдер.

Заступник міністра оборони також додав, що акумульована на всіх рівнях інформація слугуватиме більш конкретній ідентифікації проблем, які перешкоджають посиленню спроможностей українського війська.

Lessons Learned або Вивчення та впровадження досвіду – це методологія, розроблена НАТО для ефективного опрацювання досвіду, який можна застосувати для досягнення покращень та уникнення повторних помилок.

Військова школа «Боривітер» створена в квітні 2022 року у відповідь на військове вторгнення РФ. Її місія: підтримувати Сили оборони у боротьбі з російським ворогом шляхом надання інтенсивних та безоплатних курсів підготовки українським військовослужбовцям, а також сприяння розвитку спроможності України самостійно надавати сучасний та ефективний військовий вишкіл за стандартами держав-членів НАТО.

Окрім цього, організація розбудовує власні аналітичні спроможності та проєктний офіс реформ. Громадська організація «Військова школа «Боривітер» є неприбутковою.

У листопаді генсек НАТО заявив, що Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ. Повне членство під час війни неможливе.