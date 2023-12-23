Головне за ніч та ранок суботи, 23 грудня: 9 знищених шахедів, 40 відбитих штурмів під Авдіївкою

22 грудня під час повітряної тривоги Сили протиповітряної оборони збили всі 9 ворожих безпілотників над Одеською та Хмельницькою областями.

"Із 18.00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Балаклава – Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ", – пишуть у Повітряних силах.

Усі дев’ять "Шахедів" знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 75 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав ракетного та 40 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак в районах Первомайського та Невельського.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони знищили 1040 росіян, 3 ворожі літаки та 17 танків. Загальні бойові втрати росіян складають 352 390 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Україна, ймовірно, отримає першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Під час телефонної розмови з президентом Зеленським прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підтвердив, що уряд Нідерландів підготує перші 18 винищувачів F-16. для доставки в Україну.

"Хоча Рютте не підтвердив терміни доставки F-16, нещодавно в стратегічному документі Міністерства оборони Естонії зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже зобов’язалися надати Україні F-16 "до кінця року", – йдеться у повідомленні ISW.

Станом на ранок 23 грудня на кордоні між Україною та Польщею у чергах стоять понад 4 тисячі вантажівок. Заблокованими залишаються 4 пункти пропуску. Рух легкових авто не блокується.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону інформує речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"На ранок ми маємо заблокованими 4 напрямки, це кордони на пунктах пропуску Рава Руська, Краківець, Ягодин та Шегині. За інформацією польських прикордонників, на кордоні з Україною в чергах перебувають понад 4 тис. автівок, вантажних та транспортних засобів станом на ранок, які очікують перетину кордону в напрямку України", – зазначає Демченко.

Також напередодні свят зросла кількість українців, які перетинають кордон. "За минулу добу понад 120 тис. осіб та легкових автівок перетнули кордон України на вʼїзд і виїзд", – додав речник ДПСУ.

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