На Авдіївському напрямку окупанти намагаються маневрувати, щоб прорвати оборону ЗСУ

Війська окупантів попри дощову погоду, продовжують наступальні дії на Авдіївському напрямку і вдаються до нестандартних прийомів. Ворог не покидає спроб захопити Авдіївку.

Про це в ефірі телемарафону зазначив начальник служби зв’язків із громадськістю 47 ОМБР Дмитро Лазуткін.

"Ворог застосовує доволі нестандартні подекуди прийоми. Наприклад, нещодавно вони атакували з піхотою на БМП-3, як спочатку здавалося, а потім виявилося, що на броні сидять манекени спеціально щоб відволікти наші вогневі засоби, а сам піхотний підрозділ ворога намагався зайти з іншого флангу, але був вчасно виявлений і знищений", – розповів Лазуткін.

Крім того, ворог намагається облаштувати позиції на підступах до Авдіївського коксохімічного заводу.

"Вони не припиняють спроб тактично його оточити, але наразі Авдіївський коксохімічний завод перебуває під контролем Сил оборони і перебуватиме надалі, тому що там міцні бетонні перекриття і зосереджено достатньо сил і засобів, аби не пустити туди окупантів", – підкреслює військовий.

В середині грудня війська Росії продовжували локалізовані наступальні операції біля Авдіївки, Мар'їнки та Бахмута і досягли там підтверджених успіхів.