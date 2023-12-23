Через ворожі обстріли на Херсонщині постраждали шестеро мирних жителів, — ОВА

Впродовж минулої доби російські окупанти знову завдали ударів по Херсону та області з різних видів озброєння. Внаслідок обстрілів поранень зазнали шестеро мирних жителів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 439 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 6 людей дістали поранення", — пише він.