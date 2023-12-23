Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
Військовий облік жінок та скасування строкової служби: у Раді показали правки до мобілізаційного закону
Військовий облік жінок та скасування строкової служби: у Раді показали правки до мобілізаційного закону
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
ГоловнаСуспільствоВійна

Через ворожі обстріли на Херсонщині постраждали шестеро мирних жителів, — ОВА

Окупанти цілили по житлових кварталах.

Через ворожі обстріли на Херсонщині постраждали шестеро мирних жителів, — ОВА
Фото: МВС

Впродовж минулої доби російські окупанти знову завдали ударів по Херсону та області з різних видів озброєння. Внаслідок обстрілів поранень зазнали шестеро мирних жителів. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 439 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд. російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 6 людей дістали поранення", — пише він.

  • 20 грудня росіяни здійснили масовану атаку по Херсонщині, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. 16 людей поранені, серед них четверо – діти.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies