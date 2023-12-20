РФ вдарила по Херсону безпілотниками і обстрілювала область. Поранені 16 людей

Протягом доби росіяни здійснили 82 обстріли Херсонської області, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. 16 людей поранені, серед них четверо – діти.

По Херсону ворог випустив 36 снарядів. Над деокупованою частиною області сили ППО збили шість безпілотників "Shahed", повідомив голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та заклад професійно-технічної освіти у Херсонському районі; дошкільний навчальний заклад, медичну установу, поштове відділення та човнову станцію у Херсоні", – йдеться у повідомленні.

В обласній прокуратурі додали, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Херсонська обласна прокуратура в Telegram Наслідки обстрілу Херсона

"За даними слідства, 19 грудня 2023 року близько 22:00 збройні сили рф, здійснили обстріл цивільної інфрастуктури Херсона безпілотними літальними апаратами", – йдеться у повідомленні.