Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Сергій Рахманін: «Виробництво порохів потрібне негайно. У нас їх взагалі немає»
Сергій Рахманін: «Виробництво порохів потрібне негайно. У нас їх взагалі немає»
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Військові просили Зеленського мобілізувати ще 450-500 000 людей
Військові просили Зеленського мобілізувати ще 450-500 000 людей
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
Європейські чиновники почали розглядати наслідки можливої перемоги Путіна в Україні, – Bloomberg
Європейські чиновники почали розглядати наслідки можливої перемоги Путіна в Україні, – Bloomberg
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ вдарила по Херсону безпілотниками і обстрілювала область. Поранені 16 людей

Серед поранених – четверо дітей. 

РФ вдарила по Херсону безпілотниками і обстрілювала область. Поранені 16 людей
Обстріл Херсона
Фото: Херсонська обласна прокуратура в Telegran

Протягом доби росіяни здійснили 82 обстріли Херсонської області, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. 16 людей поранені, серед них четверо – діти.

По Херсону ворог випустив 36 снарядів. Над деокупованою частиною області сили ППО збили шість безпілотників "Shahed", повідомив голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та заклад професійно-технічної освіти у Херсонському районі; дошкільний навчальний заклад, медичну установу, поштове відділення та човнову станцію у Херсоні", – йдеться у повідомленні. 

В обласній прокуратурі додали, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки обстрілу Херсона
Фото: Херсонська обласна прокуратура в Telegram
Наслідки обстрілу Херсона

"За даними слідства, 19 грудня 2023 року близько 22:00 збройні сили рф, здійснили обстріл цивільної інфрастуктури Херсона безпілотними літальними апаратами", – йдеться у повідомленні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies