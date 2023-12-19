Володимир Зеленський не виключає запровадження в Україні множинного громадянства

Зеленський закликав жінок з дітьми, які працюють за кордоном, не спішити відмовлятися від громадянства України.

Множинне громадянство - це нормально, і Володимир Зеленський вважає, що українців у світі є 60 мільйонів.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції.

“І не всім обов’язково жити в Україні, у них є історія, і свої сім’ї, хтось народився в Канаді в США, але ми маємо дати їм можливість підтримувати Україну, відчувати, що вони українці, допомагати, відкривати бізнеси тут, сплачувати податки тощо. Все це точно іде в плюс Україні".

Зеленський закликав жінок з дітьми, які працюють за кордоном, не спішити відмовлятися від громадянства України, оскільки множинне громадянство може вирішити це питання.

Також Зеленський зазначив, що багато людей приїдуть, коли в Україні буде потужніша ППО.

“Багато приїде, я не знаю, чи більшість. Складно сказати, бо там є у людей працевлаштування, діти пішли в школи тощо. Друге, що буде впливати – це зменшення підтримки від європейських країн людям, які виїхали", - зазначив президент.