Робочі в мене відносини з Залужним, – Зеленський

Президент має робочі відносини із головнокомандувчем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це він сказав на пресконференції.

"Робочі у мене стосунки з Залужним. Він має відповідати за результат на полі бою як головком разом з Генштабом, є багато там питань", – сказав він.

Зеленський додав, що питання наступу є складним: "щось було, чогось не було. Щось дійшло, чогось не вистачає, а може і не буде його".

"Я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити в Україні з щоденним результатом. Якщо ми готові приносити цей результат, кожен з нас. Це не жертовність. Я вважаю, що бути головкомом – це честь. Бути президент – це честь, велика честь. Я не втомлююсь, не опускаю руки, і не дамо нікому. Це не тільки в ньому питання, це питання в наших словах, питання в риториці, питання в наших діях", – сказав він.

Президент додав, що треба кожен день результат на кожній посаді. Щодо планів звільнити Залужного він прямо не відповів, а сказав, що чекає результатів по мобілізації, результатів на полі бою.