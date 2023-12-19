Робочі в мене відносини з Залужним, – Зеленський

Президент має робочі відносини із головнокомандувчем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це він сказав на пресконференції.
"Робочі у мене стосунки з Залужним. Він має відповідати за результат на полі бою як головком разом з Генштабом, є багато там питань", – сказав він.
Зеленський додав, що питання наступу є складним: "щось було, чогось не було. Щось дійшло, чогось не вистачає, а може і не буде його".
"Я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити в Україні з щоденним результатом. Якщо ми готові приносити цей результат, кожен з нас. Це не жертовність. Я вважаю, що бути головкомом – це честь. Бути президент – це честь, велика честь. Я не втомлююсь, не опускаю руки, і не дамо нікому. Це не тільки в ньому питання, це питання в наших словах, питання в риториці, питання в наших діях", – сказав він.
Президент додав, що треба кожен день результат на кожній посаді. Щодо планів звільнити Залужного він прямо не відповів, а сказав, що чекає результатів по мобілізації, результатів на полі бою.
- Запитання про відносини Зеленського і Залужного пролунали на тлі інформації в медіа щодо можливого розколу між ними.
- Президент Зеленський призначив Валерія Залужного у липні 2021-го, тоді ще командувача військ оперативного командування "Північ", на посаду Головнокомандувача Збройних сил.
- Влітку 2022-го радник глави офісу президента Михайло Подоляк уже спростовував чутки про можливу відставку Залужного і переведення його на посаду міністра оборони.
- Ще більше публічна риторика щодо Залужного в політичної влади загострилася після його колонки та інтерв'ю The Economist, де він сказав, що війна зайшла в глухий кут.
- Заступник Єрмака Ігор Жовква на це вирішив заявити, що після публікації "його в паніці запитували", чи ми в глухому куті. Він також вирішив порекомендувати військовим "менше коментувати" події на фронті.
- Президент Зеленський у відповідь на публікацію запевнив, що патової ситуації немає.
- Також він вважає, що залучення генералів у політику ставить під загрозу національну єдність. Ця репліка прозвучала на тлі публікації Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо глухого кута в війні.
- У грудні міністр оборони Умєров сказав, що звільнення/заміну Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не планують.