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Брати Клички передали 100 дронів 47 бригаді на Авдіївський напрямок

Невдовзі мають прибути наступні партії безпілотників, додав Віталій Кличко.

Віталій та Володимир Клички передали 100 дронів 47 бригаді, яка обороняє Авдіївку. Ще декілька партій безпілотників в дорозі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

«Отримали 100 FPV-дронів, які замовили разом з братом. Придбав їх Володя. Сьогодні пташки прибули до Києва і вже вирушають в 47-му бригаду під Авдіївку. Хлопці їх там дуже чекають», - заявив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що невдовзі мають прибути наступні партії безпілотників, які брати Клички придбали для ЗСУ.

«Ми чекаємо ще кілька замовлених наступних партій БПЛА», - наголосив Кличко.

Мер Києва також повідомив, що з 7 мільярдів гривень, які були передбачені у столичному бюджеті 2023 року на підтримку ЗСУ, понад мільярд виділено саме на дрони.

«Що стосується допомоги столичної громади - в 2023-му Київ виділив із бюджету міста на запити ЗСУ для придбання дронів понад 1 мільярд гривень», - підкреслив Віталій Кличко.

Як раніше повідомив Віталій Кличко, у 2023 році Київ спрямував на допомогу захисникам 10% бюджету міста.

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