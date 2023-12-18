​Для ще одного судді Київського апеляційного суду обрали запобіжний захід

Для одного із чотирьох раніше затриманих суддів Київського апеляційного суду, яких підозрюють у корупції, обрали запобіжний захід у вигляді застави в 4 мільйони гривень. Хоча прокурор просив обрати заставу в розмірі 6 999 872 грн, враховуючи офіційні доходи судді за минулі роки. Також підозрюваний має носити електронний засіб контролю.

Як повідомляє Суспільне, мова йде про В'ячеслава Дзюбіна.

За даними видання, таке рішення винесли під час засідання Вищого антикорупційного суду 18 грудня.

"Застосувати запобіжний захід у вигляді застави – 4 млн грн. Покласти обов'язки прибувати до прокурора, не відлучатись з Києва, не спілкуватись з іншими підозрюваними суддями, здати паспорти, носити електронний засіб контролю", – постановив суддя.

Проте, так як суддя Дзюбін майже три тижні перебуває у лікарні, запобіжний захід йому обирали по відеозв'язку. За словами адвоката Дзюбіна, той лікується від хронічної хвороби, а не тієї, яка "виникає після вручення підозри". Тому йому може знадобитись спеціалізована медична допомога, яку в слідчому ізоляторі не зможуть надати.

Як повідомив захисник судді, зараз йдуть перемовини, щоб укласти договір з лікарем-нейрохірургом, який зможе надавати меддопомогу вдома.

Підозрюваний має внести кошти застави протягом п’яти днів.

На сьогодні Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до до усіх чотирьох підозрюваних.

05.12.2023 - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків для одного судді.

06.12.2023 - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2,5 млн грн застави для другого судді.

08.12.2023 - до третього судді - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 997 608 грн.

Оскільки заставу внесено, на двох суддів покладено відповідні процесуальні обов’язки.

Що відомо про викриття суддів Київського апеляційного суду