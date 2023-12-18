Маляр на тлі виявлення прослуховування в Залужного заявила, що спецслужби зобов'язані пильнувати за посадовцями

Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що раніше траплялися випадки зливу секретної інформації зі штабів, унаслідок чого військова таємниця ставала публічною.
Вона у своєму каналі в Telegram прокоментувала прослуховування кабінетів на тлі повідомлення про виявлення відповідних пристроїв у одному з можливих робочих місць головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Маляр написала, що ймовірність прослуховування і витоку "завжди враховується" при спілкуванні.
Окрім того Маляр додала, що "працівники спеціальних служб зобов‘язані пильнувати за тим, щоб посадовець не завдавав шкоди державній безпеці".
"Наприклад, на носіях державноі таємниці є серйозні обмеження навіть щодо спілкування. Так, є категорія осіб з якими неможна без офіційного дозволу та інструктажу комунікувати. І робота на високих посадах – це апріорі робота під постійним наглядом, бо це питання державноі безпеки", – сказала вона.
- Учора журналісти УП повідомили, що у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування. Також, за даними видання, пристрої для прослуховування знайшли у співробітників Залужного.
- Згодом в СБУ підтвердили виявлення відповідного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. За попередніми даними виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено.