Маляр на тлі виявлення прослуховування в Залужного заявила, що спецслужби зобов'язані пильнувати за посадовцями

Колишня заступниця міністра оборони каже, що "робота на високих посадах – це апріорі робота під постійним наглядом".

Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що раніше траплялися випадки зливу секретної інформації зі штабів, унаслідок чого військова таємниця ставала публічною.

Вона у своєму каналі в Telegram прокоментувала прослуховування кабінетів на тлі повідомлення про виявлення відповідних пристроїв у одному з можливих робочих місць головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Маляр написала, що ймовірність прослуховування і витоку "завжди враховується" при спілкуванні.

Окрім того Маляр додала, що "працівники спеціальних служб зобов‘язані пильнувати за тим, щоб посадовець не завдавав шкоди державній безпеці".

"Наприклад, на носіях державноі таємниці є серйозні обмеження навіть щодо спілкування. Так, є категорія осіб з якими неможна без офіційного дозволу та інструктажу комунікувати. І робота на високих посадах – це апріорі робота під постійним наглядом, бо це питання державноі безпеки", – сказала вона.