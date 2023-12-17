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Найближчим часом Єврокомісія розпочне перевірку українського законодавства, – Зеленський

Європейська розпочне скринінг відповідності українського законодавства законодавству Європейського Союзу.

Найближчим часом Єврокомісія розпочне перевірку українського законодавства, – Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що найближчим часом Європейська комісія розпочне перевірку відповідності українського законодавства нормам Європейського союзу.

"Ближчими днями офіційно започаткуємо з Єврокомісією процес оцінки українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу. Процес скринінгу", – повідомив Зеленський у вечірньому зверненні.

Як зазначив президент, наразі влада готується до роботи щодо переговорної рамки для України, яку очікують навесні.

Також Зеленський зауважив, що процес переговорів буде непростим, проте Україна завжди буде "частиною нашого спільного європейського дому"

14 грудня лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу. Перевірка українського законодавства нормам ЄС є однією із умов вступу у союз. Для набуття повноцінного членства держава має відповідати Копенгагенським нормам (політичним, економічним і членським) і виконати низку вимог.

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