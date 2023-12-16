Австрія поступилася: наступного тижня ЄС має ухвалити 12-й пакет санкцій, – журналіст

Наступного тижня Європейський союз збирається ухвалити 12-й пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свободи" Рікард Юзвяк (Rikard Jozwiak) у соцмережі X.
“Австрія щойно скасувала свій “резерв”. Антиросійські санкції мають бути офіційно ухвалені наступного тижня”, – йдеться в повідомленні.
- На цьому тижні видання Politico із посиланням на європейських дипломатів повідомило, що 12-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії "завис" через внутрішні перевірки Австрії.
- 12 листопада ЄС узгодив новий пакет санкцій проти Росії. Цей пакет зосереджений на боротьбі з уникненням попередніх санкцій і також включає заборону на російські алмази.