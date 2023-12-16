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Австрія поступилася: наступного тижня ЄС має ухвалити 12-й пакет санкцій, – журналіст

Австрія відкликала свій "резерв" для вивчення 12-го пакету санкцій проти Росії.

Австрія поступилася: наступного тижня ЄС має ухвалити 12-й пакет санкцій, – журналіст
Фото: rada.gov.ua

Наступного тижня Європейський союз збирається ухвалити 12-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свободи" Рікард Юзвяк (Rikard Jozwiak) у соцмережі X. 

“Австрія щойно скасувала свій “резерв”. Антиросійські санкції мають бути офіційно ухвалені наступного тижня”, – йдеться в повідомленні.

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