На Нікопольщині внаслідок російських обстрілів три людини отримали поранення середньої тяжкості.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Цілий день ворог бив по Нікопольщині. Застосував 7 дронів-камікадзе і 4 рази обстрілював з артилерії. Цілив по Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Втім, найбільше дісталося Нікополю”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждали три чоловіки. Всі в лікарні в стані середньої тяжкості.

У місті пошкоджені п'ятиповерхівка та 5 приватних будинків. Понівечені 2 господарські споруди та екскаватор.

Зачепило й лінії електропередач. Без світла понад 100 родин.

Тим часом на Херсонщині через російські обстріли постраждали троє людей, серед них лікар.