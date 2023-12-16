Надувні м’язи. Як ворог збільшує свою армію
Надувні м’язи. Як ворог збільшує свою армію
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
ГоловнаСуспільствоВійна

На Нікопольщині внаслідок російських обстрілів три людини отримали поранення середньої тяжкості

Найбільше обстрілів зазнало місто Нікополь.

На Нікопольщині внаслідок російських обстрілів три людини отримали поранення середньої тяжкості
Фото: Facebook/Сергій Лисак

На Нікопольщині внаслідок російських обстрілів три людини отримали поранення середньої тяжкості. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

“Цілий день ворог бив по Нікопольщині. Застосував 7 дронів-камікадзе і 4 рази обстрілював з артилерії. Цілив по Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Втім, найбільше дісталося Нікополю”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що постраждали три чоловіки. Всі в лікарні в стані середньої тяжкості. 

У місті пошкоджені п'ятиповерхівка та 5 приватних будинків. Понівечені 2 господарські споруди та екскаватор. 

Зачепило й лінії електропередач. Без світла понад 100 родин.

Тим часом на Херсонщині через російські обстріли постраждали троє людей, серед них лікар.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies