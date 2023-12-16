Ще трьох українських дітей повернули з-під російської окупації.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

До процесу повернення дітей Катар.

"Двоє з них повернулись до мами - це діти 2008-го і 2012-го років народження, яких вдалося вивезти з ТОТ. Третя дитина перебувала на території рф і возʼєдналася зі своєю матірʼю на території Грузії. Всі вони вже вдома зі своїми рідними", - розповів Єрмак.

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