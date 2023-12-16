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Ще трьох українських дітей повернули з-під російської окупації

Двох вивезли з ТОТ, третю дитина вдалося забрати з Росії.

Ще трьох українських дітей повернули з-під російської окупації
Фото: Relegram/Андрій Єрмак

Ще трьох українських дітей повернули з-під російської окупації.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

До процесу повернення дітей  Катар.

"Двоє з них повернулись до мами - це діти 2008-го і 2012-го років народження, яких вдалося вивезти з ТОТ. Третя дитина перебувала на території рф і возʼєдналася зі своєю матірʼю на території Грузії. Всі вони вже вдома зі своїми рідними", - розповів Єрмак.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

  • За даними української розвідки, щонайменше 11 тисяч українських дітей утримують у російських "таборах перевиховання".
  • Лише офіційно станом на початок серпня цього року Росія депортувала або примусово перемістила понад 19 тисяч дітей з України. Реальні цифри, як кажуть в офісах генпрокурора й омбудсмана України, у рази більші.
  • Росіяни намагаються знищити самоідентифікацію українських дітей на окупованих територіях. Дітей намагаються переконати, що вони росіяни, а української нації не існує.
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