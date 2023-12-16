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Ворог 10 разів за добу обстріляв Сумщину та Чернігівщину, – ОК "Південь"

Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння.

Ворог 10 разів за добу обстріляв Сумщину та Чернігівщину, – ОК "Південь"
Фото: Сумська обласна прокуратура

Російські окупанти продовжують обстрілювати території Чернігівської та Сумської областей. Впродовж минулої доби нараховано 10 обстрілів з різних видів озброєння, – повідомляє Оперативне командування "Північ".

У Новгород-Сіверській громаді Чернігівської області під вогнем опинилися населені пункти Грем'яч (4 приходи, імовірно НАР із вертольота) і Червоний Хутір (3 приходи, імовірно НАР із вертольота).

У Конотопському районі Сумської області зафіксовано 5 приходів зі ствольної артилерії в населеному пункті Кружок.

У Шосткинському районі з міномета калібру 120 мм обстріляли Нововасилівку (3 і 2 приходи), Вулицю (4 і 2 приходи) і Баранівку (3 приходи). У Хліборобі зафіксовано 3 напади зі ствольної артилерії, у Білій Березі - 5 нападів із міномета калібру 82 мм.

"Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", – пишуть в повідомленні.

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